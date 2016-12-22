Руководитель аппарата Счетной палаты стал советником Набиуллиной

Руководитель аппарата Счетной палаты Юрий Воронин назначен на должность советника председателя ЦБ. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

«Приказом председателя Банка России с 25 июня 2018 года Воронин Юрий Викторович назначен на должность советника председателя Банка России», — указано в сообщении.

В пресс-службе ЦБ сообщили, что в качестве советника Воронин будет заниматься вопросами разработки и реализации концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК) и развития страхового рынка, уточняет «РИА Новости».

Воронин работает в органах госвласти более 30 лет. С 2004 по 2012 год занимал различные должности в Министерстве здравоохранения и социального развития, дослужившись до статс-секретаря — заместителя министра Татьяны Голиковой. В 2012 году Голикова была назначена помощником президента России. Ей поручили заниматься вопросами социально-экономического развития Абхазии и Южной Осетии, после чего Воронин в июне 2013 года возглавил управление президента по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. 20 сентября Голикова была назначена председателем Счетной палаты и в тот же день освобождена от должности помощника президента. После этого в октябре Воронин стал руководителем аппарата Счетной палаты.

20 июня главный бухгалтер — директор департамента бухгалтерского учета и отчетности Банка России Андрей Кружалов перешел на должность заместителя председателя ЦБ. Исполнять его предыдущие обязанности будет заместитель Ирина Грановская. На следующий день стало известно, что директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев покидает свой пост с 25 июня и уходит из Банка России. Он пояснил, что покидает регулятор, чтобы провести время с семьей и заняться личными проектами. На его должность будет назначен Алексей Заботкин — руководитель управления инвестиционной стратегии «ВТБ Капитала». Он выйдет на новую работу с 20 августа. До этого момента исполнять обязанности руководителя подразделения будет заместитель Дмитриева Андрей Липин.