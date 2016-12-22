Дмитриев объяснил свой уход из ЦБ

Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев заявил, что покидает ЦБ, чтобы провести время с семьей и заняться личными проектами. Об этом он рассказал в видеообращении, размещенном на странице ЦБ в Facebook.

«Сейчас, на новом этапе, я хочу попробовать что-то новое, побыть с семьей, с друзьями, сосредоточиться на личных проектах», — сказал он.

Ранее в ЦБ сообщили, что с 25 июня Дмитриев покидает свою должность, временно исполняющим обязанности назначен его заместитель Андрей Липин. С 20 августа департамент возглавит Алексей Заботкин, руководитель управления инвестиционной стратегии «ВТБ Капитала».

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что Дмитриев работал в Банке России 20 лет, последние пять из которых руководил департаментом денежно-кредитной политики. Она высоко отозвалась о проделанной им работе.