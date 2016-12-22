Куратор денежно-кредитной политики Дмитриев уйдет из ЦБ

Игорь Дмитриев уходит из Банка России после 20 лет работы. С 20 августа департамент денежно-кредитной политики возглавит руководитель управления инвестиционной стратегии «ВТБ Капитала» Алексей Заботкин

Игорь Дмитриев (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев покидает свой пост с 25 июня и уходит из Банка России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте финансового регулятора.

Возглавит департамент Алексей Заботкин — руководитель управления инвестиционной стратегии «ВТБ Капитала». Он выйдет на новую работу не сразу, а с 20 августа. До этого момента исполнять обязанности руководителя подразделения будет нынешний заместитель Дмитриева Андрей Липин.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина высокого оценила работу Дмитриева в регуляторе, где тот проработал 20 лет, причем на протяжении последних пяти лет возглавлял департамент денежно-кредитной политики.

«Именно в этот период происходил очень важный и очень сложный переход к инфляционному таргетированию, и его личный вклад в достижение в прошлом году цели по инфляции в 4% сложно переоценить. Даже в самые сложные, кризисные моменты Игорь Александрович проявил себя как исключительно компетентный и рассудительный профессионал, на которого мы все могли положиться», — сказала Набиуллина.

«Сейчас на новом этапе я хочу попробовать что-то новое, побыть с семьей, друзьями, сосредоточиться на личных проектах», — сказал Дмитриев в видеообращении, размещенном на странице ЦБ в Facebook.

До прихода в «ВТБ Капитал» Алексей Заботкин в апреле 2010 года занимал должность директора по инвестициям — заместителя генерального директора «ВТБ управление активами», а до этого директора по инвестициям United Capital Partners, московской компании по управлению инвестициями. Также работал в United Financial Group, Deutsche Bank.

Департамент денежно-кредитной политики регулятора занимается выработкой долгосрочной макроэкономической политики, предлагает инициативы по реализации денежно-кредитной политики страны, в том числе по уровню кредитных ставок. Глава этого департамента напрямую подчиняется председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной, следует из распределения обязанностей между главой Банка России и ее заместителями.

Накануне, 20 июня, в Центробанке также прошли значимые кадровые изменения: главный бухгалтер регулятора и глава департамента бухучета и отчетности Андрей Кружалов перешел на должность заместителя председателя Банка России.