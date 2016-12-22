Мединский назвал понравившийся ему голливудский фильм

Министр культуры Владимир Мединский в интервью РБК ответил на вопрос о том, нравятся ли ему голливудские фильмы. Чиновник сказал, что Голливуд производит разные ленты. По словам Мединского, из новинок он посмотрел «Мир Юрского периода-2», картина чиновнику не понравилась.

«Много что нравится, — рассказал чиновник. — Из того, что смотрел недавно, понравились «Три билборда». («Три билборда на границе Эббинга, Миссури» — фильм производства США и Великобритании о матери-одиночке, считающей, что полиция не расследует убийство ее дочери. — РБК). Также Мединский сказал, что среди западных сериалов есть «просто гениальные». «Нам еще учиться и учиться», — добавил министр.

В феврале 2016 года, выступая на Совете по развитию отечественной кинематографии, глава Минкультуры затронул тему финансирования российского кинематографа, которое, по его словам, было недостаточным. Решить эту проблему можно тремя путями, рассуждал тогда чиновник: ввести квоты на зарубежные фильмы (но «вроде бы никто этого не хочет»), увеличить субсидии российским киностудиями (но «нет денег в бюджете»), либо ввести косвенные сборы с телеканалов или с кинотеатров.

В мае 2018 года министр призвал законодательно закрепить «протекционистские меры», направленные на защиту российского кинематографа. Российские фильмы, говорил тогда Мединский, находятся в неравной конкуренции с голливудским кино. «Голливуд просто асфальтовым катком уничтожает национальный кинематограф», — добавил он.

В июне глава Минкультуры вновь затронул эту тему, сказав, что российский кинорынок, по его мнению, не сможет существовать без мер защиты. «Везде, где нет протекционизма, Голливуд занимает всю кинонишу», — сказал Мединский.