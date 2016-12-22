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Принадлежавшая Сергею Хачатурову компания подала иск к «ФК Открытие»
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Принадлежавшая Сергею Хачатурову компания подала иск к «ФК Открытие»
Финансы, 19 июн, 04:40
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Принадлежавшая Сергею Хачатурову компания подала иск к «ФК Открытие»

Кипрская компания RGS Capital, которая принадлежала Сергею Хачатурову, подала иск к банку «ФК Открытие». Соответствующая информация опубликована в картотеке судебных дел.

Согласно обнародованным данным, иск был подан 13 июня. Рассматривать дело будет судья Наталия Константиновская.

По данным Центрального банка России за апрель прошлого года, единственным акционером RGS Capital был Сергей Хачатуров — брат бывшего президента группы компаний «Росгосстрах» Данила Хачатурова, который 13 июня заявил о намерениях в судебном порядке добиваться исполнения некоторых условий сделки по продаже страховщика банку «ФК Открытие»

Суды арестовали активы бывшего вице-президента «Росгосстраха» на $72 млн
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Сергей Хачатуров — бывший вице-президент «Росгосстраха» и гендиректор ООО «РГС Активы» — был арестован 18 апреля Лефортовским судом Москвы. Его обвиняют в хищении пакета акций ПАО «Росгосстрах», принадлежащего ООО «РГС Активы». Покупателем выступал банк «Траст», который сейчас входит в периметр санации банка «ФК Открытие». Объем хищения следствие оценивает более чем в 1 млрд руб.

Теги: Данил Хачатуров , судебный иск , «ФК Открытие» , «Росгосстрах»
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