Канада заявила о намерении G7 продолжить политику санкций против России

МИД Канады заявил, что страны «Большой семерки» (G7) намерены продолжить политику санкций в отношении России из-за ситуации на Украине. Об этом канадское внешнеполитическое ведомство сообщило на своей странице в Twitter.

«Министр [иностранных дел Канады Христя] Фриланд и другие главы МИД стран «Большой семерки» подтвердили общую приверженность уважению норм международного права, в том числе в отношении территориальной целостности. Санкции, которые были введены против России после ее неприемлемых действий на Украине, будут продолжаться», — говорится в сообщении.

Министры иностранных дел стран — членов G7 22 апреля начали двухдневные переговоры в канадском Торонто. На встречу глав МИД стран «Большой семерки» впервые был приглашен министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

В середине марта украинский президент Петр Порошенко призвал входящие в G7 страны не признавать выборы президента России в Крыму, которые состоялись в марте. «Это было бы критически важным для нас получить ваши твердые заявления относительно осуждения и непризнания российских выборов в Крыму», — говорил он.

«Большая семерка» — международный клуб, в который входят Канада, США, Япония, Германия, Франция, Великобритания и Италия.