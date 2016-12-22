Украину впервые пригласили на встречу министров иностранных дел G7
Политика, 17:32
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Украину впервые пригласили на встречу министров иностранных дел G7
Главу МИД Украины Павла Климкина впервые пригласили на встречу министров иностранных дел стран «Большой семерки», которая состоится 22 апреля в Торонто. Об этом сообщила «Европейская правда» со ссылкой на собственные источники. Информацию изданию подтвердил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.
Посол уточнил, что приглашение Климкину поступило от его канадской коллеги Христи Фриланд.
Шевченко заявил, что «пришло время серьезных стратегических решений».
Украина выразила надежду, что после встречи в Торонто диалог продолжится в июне на саммите лидеров G7.
В «Большую семерку» входят ведущие экономически развитые страны: США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония.