Посольство России в Кабуле не получало данных о пострадавших россиянах
Общество, 18:07
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Посольство России в Кабуле не получало данных о пострадавших россиянах
Посольство России в Афганистане не получало данных о россиянах, пострадавших в теракте в районе избирательного участка в Кабуле. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя дипмиссии.
«Нет. Такие данные в посольство не поступали», — сказал представитель посольства в ответ на соответствующий вопрос агентства.
Теракт возле центра регистрации избирателей в Кабуле произошел утром 22 апреля. По последним данным Министерства здравоохранения Афганистана, жертвами взрыва стали 57 человек, среди которых 21 женщина и пятеро детей. Ранее сообщалось о 48 погибших и 112 раненых.
Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).