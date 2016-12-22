Число жертв взрыва в Кабуле возросло до 48 человек

Число жертв взрыва в районе избирательного центра в Кабуле в Афганистане возросло до 48 человек. Ранения получили 112 человек. Об этом сообщает телеканал ToloNews со ссылкой на Министерство здравоохранения.
Среди погибших — пятеро детей. Все жертвы — гражданские лица. Ранее сообщалось о более 30 погибших и свыше 50 пострадавших. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Ответственность за ЧП взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
Кроме того, взрыв произошел в городе Пули-Хумри возле центра регистрации избирателей на севере Афганистана. Его жертвами стали шесть человек, пятеро получили ранения. По данным местных властей, погибшие, в том числе женщины и дети, являлись членами одной семьи.