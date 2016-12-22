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Семь человек погибли в результате взрыва в Кабуле
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Семь человек погибли в результате взрыва в Кабуле
Общество, 10:23
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Семь человек погибли в результате взрыва в Кабуле

В столице Афганистана Кабуле произошел взрыв, погибли семь человек, еще 56 пострадали. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на Министерство здравоохранения Афганистана.

Как отмечает Reuters, бомбу возле центра регистрации избирателей в Кабуле взорвал террорист-смертник. По словам пресс-секретаря МВД Афганистана Наджиба Данеша, боевик подошел к зданию центра, где чиновники регистрировали граждан для участия в парламентских и местных выборах, запланированных на октябрь 2018 года.

Затем он привел в действие самодельное взрывное устройство. Взрыв также повредил несколько припаркованных возле центра автомобилей. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

В конце марта по меньшей мере 26 человек погибли во время взрыва в Кабуле, от 15 до 26 человек получили ранения. Нападение произошло в первый день празднования Навруза — нового года по солнечному календарю иранских и тюркских народов.

Теги: Кабул , Афганистан , взрыв , смертник
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