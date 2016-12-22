Шесть человек погибли при взрыве в Афганистане

В провинции Баглан на севере Афганистана в результате взрыва погибли шесть человек, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщает телеканал ToloNews.

Взрыв произошел в городе Пули-Хумри возле центра регистрации избирателей. По словам местных властей, все погибшие при взрыве, в том числе женщины и дети, были членами одной семьи.

Ранее террорист-смертник привел в действие самодельное взрывное устройство у центра регистрации избирателей в Кабуле. Погибли более 30 человек, еще более 50 пострадали. Ответственность за нападение в Кабуле взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России), сообщает Reuters со ссылкой на связанное с террористами агентство Amaq. В октябре 2018 года в Афганистане пройдут парламентские и местные выборы.