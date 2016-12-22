СМИ узнали о желании США оставить авианосную группу в Средиземноморье

Авианосная ударная группировка (АУГ), идущая в Персидский залив во главе с авианосцем USS Harry S. Truman, может остаться в Средиземном море из-за «растущего влияния России». Об этом сообщает ​Defense News со ссылкой на три источника в Пентагоне.

В то же время, по словам собеседников издания, решение об этом до сих пор не принято. Сейчас авианосец, вышедший из базы в Нофолке, Вирджиния, 11 апреля, на фоне обещаний Вашингтона нанести ракетный удар по Сирии, уже присоединился к силам 6-го Средиземноморского флота США. На данный момент обсуждается, пойдет ли он дальше к Суэцкому каналу, чтобы через Красное море пройти в Персидский залив, или останется для усиления европейской безопасности. Авианосец уже бывал в Средиземноморье в 2016 и 2017 годах для нанесения ударов по группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Сирии.

В то же время американские военные озабочены тем, что с 2015 года Персидский залив, где постоянно находится часть американского флота, частно месяцами остается без авианосцев. Если авианесущий корабль не направится в Персидский залив, то это может нарушить сложившийся с 1991 года, со времен операции «Буря в пустыне», принцип ротации американских кораблей в центре Ближневосточного региона. К решению оставить USS Harry S. Truman и сопровождающую его АУГ в Средиземноморье подталкивают однако изменения в новой американской военной доктрины, где приоритетом заявлено» не противодействие терроризму, а государствам». В АУГ, кроме авианосца, входят Помимо авианосца в состав ударной группы вошли ракетный крейсер USS Normandy и эскадренные миноносцы USS Arleigh Burke, USS Bulkeley, USS Forrest Sherman и USS Farragut. Позднее к ней присоединятся еще два миноносца — USS Jason Dunham и USS The Sullivans.