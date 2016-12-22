Появилось видео выхода авианосца США из порта на Ближний Восток

Телеканал WTKR на своей странице в Facebook опубликовал видеозапись, на которой видно, как авианосец ВМС США USS Harry S. Truman покидает порт Норфолк в американском штате Вирджиния.

«Группа во главе с Harry S. Truman покидает военно-морскую базу Норфолк», — говорится в сообщении WTKR.

Видео: WTKR

Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Harry S. Truman направилась в район Ближнего Востока 11 апреля. Пресс-служба ВМС США сообщала, что группа отправилась для регулярного развертывания на Ближнем Востоке и у берегов Европы.

Первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Виктор Познихир заявлял, что Генштаб «внимательно отслеживает» выдвижение авианосной группы ВМС США. По его словам, авианосец и сопровождающие его корабли ориентировочно прибудут в Персидский залив в начале мая. «Это сложившаяся практика пребывания ВМС США в данном регионе», — отмечал он.

Помимо авианосца в состав ударной группы вошли ракетный крейсер USS Normandy и эскадренные миноносцы USS Arleigh Burke, USS Bulkeley, USS Forrest Sherman и USS Farragut. Позднее к ней присоединятся еще два миноносца — USS Jason Dunham и USS The Sullivans.