Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,97 61,48 EUR Нал. 79,37 75,89 USD Бирж. 62,59 -0,43 EUR Бирж. 77,46 -0,39 USD ЦБ. 64,06 +1,69 EUR ЦБ. 79,28 +2,43 EUR/USD 1,24 +0,00 BTC/USD Бирж. 6954,90 +104,90 MOEX 2192,15 +0,85% RTS 1083,53 -0,67% Brent 71,93 -0,03% DJIA 24189,45 -0,90% Nasdaq 7069,03 -0,36% FTSE 7257,14 -0,13%
Появилось видео выхода авианосца США из порта на Ближний Восток
Лента новостей
Появилось видео выхода авианосца США из порта на Ближний Восток 02:29, Политика Amnesty International назвала страны-лидеры по числу смертных казней 02:06, Общество Первый за 2,5 года рейс из России прибыл в аэропорт Каира 01:46, Общество Посольство заподозрило Лондон в «насильственной изоляции» Юлии Скрипаль 01:13, Политика Белый дом ответил на вопрос о возможном ударе по российским силам в Сирии 01:00, Политика Эксперты указали банкам на необходимость цифровизации бизнеса за 2-3 года 00:19, Финансы Rusal сможет получить дивиденды от «Норникеля» 00:01, Бизнес Аналитики указали на отсутствие резервов у российских регионов 00:01, Экономика Telegraph сообщил о приказе Мэй направить подлодки к Сирии 11 апр, 23:54, Политика Ильхам Алиев прокомментировал свое переизбрание президентом 11 апр, 23:53, Политика Гол с пенальти на восьмой добавленной минуте вывел «Реал» в полуфинал ЛЧ 11 апр, 23:50, Спорт «Бавария» сыграла вничью с «Севильей» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов 11 апр, 23:49, Спорт Российская делегация в Сирии призвала Трампа не бомбить «послов мира» 11 апр, 23:42, Политика Полиция задержала банкира Владимира Антонова 11 апр, 23:37, Бизнес Белый дом заявил об отсутствии окончательного решения об ударе по Сирии 11 апр, 23:25, Политика СМИ узнали о планах Мэй поддержать удар по Сирии без согласия парламента 11 апр, 23:16, Политика Цукерберг рассказал об утечке своих персональных данных в Facebook 11 апр, 23:15, Технологии и медиа Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 11 апр, 22:58, РБК и Билайн Россия и Узбекистан увеличат частоты для авиаперевозчиков вдвое 11 апр, 22:56, Общество Юлия Скрипаль отказалась от помощи российских дипломатов 11 апр, 22:50, Политика Появилось видео разжигания файеров в парламенте Армении 11 апр, 22:49, Политика Минпромторг увеличил скидку на новые автомобили для Дальнего Востока 11 апр, 22:19, Бизнес Немыслимое возможно: как инцидент в Сирии поменял отношения России и США 11 апр, 22:11, Политика Из России вылетел первый за 2,5 года рейс в Египет 11 апр, 22:09, Общество Заокеанское влияние: придется ли ЦБ снова спасать рубль 11 апр, 21:57, Финансы СМИ узнали о форс-мажоре Glencore при поставках алюминия «Русала» 11 апр, 21:53, Бизнес Лига чемпионов по футболу. «Бавария» — «Севилья». Онлайн 11 апр, 21:45, Спорт Лига чемпионов по футболу. «Реал» — «Ювентус». Онлайн 11 апр, 21:45, Спорт
Появилось видео выхода авианосца США из порта на Ближний Восток
Политика, 02:29
0
Появилось видео выхода авианосца США из порта на Ближний Восток

Телеканал WTKR на своей странице в Facebook опубликовал видеозапись, на которой видно, как авианосец ВМС США USS Harry S. Truman покидает порт Норфолк в американском штате Вирджиния.

«Группа во главе с Harry S. Truman покидает военно-морскую базу Норфолк», — говорится в сообщении WTKR.

Видео: WTKR

Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Harry S. Truman направилась в район Ближнего Востока 11 апреля. Пресс-служба ВМС США сообщала, что группа отправилась для регулярного развертывания на Ближнем Востоке и у берегов Европы.

Какие корабли вошли в состав ударной группы ВМС США в Средиземном море Еще 4 фото
Фотогалерея

Первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Виктор Познихир заявлял, что Генштаб «внимательно отслеживает» выдвижение авианосной группы ВМС США. По его словам, авианосец и сопровождающие его корабли ориентировочно прибудут в Персидский залив в начале мая. «Это сложившаяся практика пребывания ВМС США в данном регионе», — отмечал он.

Помимо авианосца в состав ударной группы вошли ракетный крейсер USS Normandy и эскадренные миноносцы USS Arleigh Burke, USS Bulkeley, USS Forrest Sherman и USS Farragut. Позднее к ней присоединятся еще два миноносца — USS Jason Dunham и USS The Sullivans. 

Теги: авианосец , ВМС США , видео
Главное
The Times узнала о подготовке Британией удара по Сирии с Кипра Политика
Материалы по теме
Генштаб России прокомментировал отправку авианосца США на Ближний Восток Политика
Какие корабли вошли в состав ударной группы ВМС США в Средиземном море Общество
США отправят ударную группу ВМС с авианосцем в Средиземное море Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.