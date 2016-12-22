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Эрдоган заявил об угрозе Турции со стороны США
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Эрдоган заявил об угрозе Турции со стороны США
Война в Сирии, 03:53
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Эрдоган заявил об угрозе Турции со стороны США

Угроза Турции исходит от ее стратегических партнеров, в первую очередь, США, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в интервью турецкому каналу NTV.

Глава государства отметил, что более 900 км турецко-сирийской границы, по другую сторону которой господствуют поддерживаемые США курдские отряды Сирийских демократических сил (СДС), являются проблемой для Турции. Он подчеркнул, что ранее американская поддержка курдов аргументировалась их борьбой с группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), «и мы проглатывали это», но теперь они «вытеснены с севера Сирии». Говоря о поставках оружия и тех, против кого оно может быть направлено в ближайшем будущем, он назвал, «во вторую очередь, Иран, в третью — Россия, ведь у них есть пять баз здесь, но первостепенная цель — это мы».

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«Разве мы с США не союзники по НАТО? Но с тех пор как мы являемся стратегическим союзником, мы не можем покупать оружие у США за свои же деньги, однако, к сожалению, американцы и силы коалиции, которую они возглавляют, передают это оружие бесплатно террористическим организациям [сирийских курдов]. Таким образом, угроза исходит он наших стратегических партнеров», — посетовал Эрдоган.

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Президент также рассказал о вкладе Турции в борьбу с терроризмом во время операций «Щит Евфрата» в 2017 году, когда оппозиционные группировки освободили от ИГ северные районы Сирии, в частности, города Аль-Баб и Джарабулус. Занятие этих пунктов тогда пресекло соединение курдов так называемой Рожавы и кантона Африн. К марту 2018 года в рамках шедшей с конца января операции «Оливковая ветвь» протурецкие боевики вытеснили силы СДС из большей части Африна и оккупировали его. Накануне этой операции Анкара заявляла Вашингтону протест в ответ на его намерение сформировать из отрядов СДС так называемые Силы охраны границы Сирии. Впоследствии Пентагон опроверг подобные планы.

Теги: Турция , Реджеп Тайип Эрдоган
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