Захарова прокомментировала иск Демократической партии США против России

Иск Демократической партии США против России разрушает фундамент двусторонних отношений. Об этом заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова, передает «РИА Новости».

По словам Захаровой, МИД не получал официальных уведомлений об иске и узнал о нем из СМИ. «Если информация соответствует действительности, то, похоже, речь идет о своеобразной попытке демократов оправдать свое поражение», — заявила Захарова.

«Нас, конечно, прежде всего удручает негативный эффект для российско-американских отношений», — сказала дипломат. По ее словам, противники нормального развития этих отношений используют «любые способы и не останавливаясь ни перед какими нелепыми обвинениями».

«При этом [они] забывают, что от атмосферы в диалоге между нашими странами во многом зависит погода во всем мире, и никак не могут понять, что давить на Россию бесполезно», — добавила Захарова.

20 апреля ​Национальный комитет Демократической партии США обратился в суд с иском против России, команды Дональда Трампа, обеспечившей его избрание, и WikiLeaks. Партия обвиняет их всех в сговоре и вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году и обеспечении победы в голосовании Дональда Трампа.

В штабе Трампа назвали обращение в суд необоснованным и заявили, что оно является «последней попыткой обосновать беспочвенные обвинения».