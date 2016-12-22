Президент Черногории Джуканович запланировал наладить отношения с Россией

Победитель президентских выборов в Черногории, лидер правящей Демократической партии социалистов Мило Джуканович заявил газете Vijesti, что планирует наладить отношения с Россией.

Он выразил сожаление, что в последние годы отношения между двумя странами ухудшились. «И это из-за того, что Черногория после восстановления своей независимости 12 лет назад, в которое руководство России также внесло большой вклад, сделала стратегический выбор в пользу членства в НАТО и ЕС, исходя из своих интересов. Об этом, безусловно, знали в Москве с самого начала», — пояснил он.

«Мы ожидаем, чтобы наш выбор на право собственного пути уважали все, особенно те, кого мы традиционно считаем друзьями. Это условие, как недавно сказал и президент России Владимир Путин, для развития отношений на взаимовыгодных началах», — заявил политик.

«Хочу напомнить, что и в годы расстроенных двусторонних отношений, что, на мой взгляд, является прежде всего следствием измененного глобального контекста и возврата на позиции холодной войны в отношениях России и Запада, в Черногории граждан России и российских туристов встречают гостеприимно и с уважением. Таким образом, что касается Черногории и меня лично, разговор о нормализации отношений является попыткой стучаться в уже открытые двери», — резюмировал черногорский лидер.

По словам Джукановича, отношения между Россией и Черногорией определяются «давней традицией дружбы во все времена». «Вот почему мы должны работать вместе, чтобы сегодня их (отношения) восстановить. Я лично как президент попытаюсь внести в этой свой вклад. Мы — небольшая балканская страна с большой историей, гордящаяся свободой и антифашизмом, которые являются столпами нашей государственности и существования. И это сильные и важные связующие черногорского и российского народов», — добавил лидер Черногории.

В годы «нарушенных двусторонних отношений», которые, по оценке Джукановича, являются результатом «изменения глобального контекста и возвращения к хладнокровным позициям в отношениях между Россией и Западом», в Черногории российские граждане всегда приветствуются.

Мило Джуканович победил на президентских выборах Черногории, которые прошли 15 апреля. ​Он пять раз занимал пост премьер-министра этой страны (1991–1998, 2003–2006, 2008–2010, 2012–2016 годы) и возглавлял государство с 1998 по 2002 год.