В Черногории начались выборы президента

В Черногории начались президентские выборы, ​избирательные участки открылись в 7:00 (8:00 мск), передает газета Vijesti.

По данным издания, к 8:00 по местному времени (9:00 по мск) проголосовали 3,3% избирателей. Голосование завершится в 21:00 по мск.

В президентских выборах участвует и экс-президент Черногории, лидер правящей коалиции Мило Джуканович. В случае победы он станет президентом страны в седьмой раз.

Также среди кандидатов лидер партии «Настоящая Черногория» Марко Милачич, выступающий за союз с Сербией и Россией, кандидат от коалиции «Демократический фронт» Младен Боянич, лидер Партии справедливости и примирения Хазбия Калач, кандидат от «Сербской коалиции» Добрило Дедеич, единственная женщина-кандидат Драгиня Вуксанович.

В случае, если ни один из кандидатов не наберет больше 50% голосов, 29 апреля пройдет второй тур. Явка на последних президентских выборах в 2013 году составила 63,9% от числа зарегистрированных избирателей.