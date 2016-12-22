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Экс-президент Черногории Джуканович победил на выборах главы государства
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Экс-президент Черногории Джуканович победил на выборах главы государства
Политика, 10:20
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Экс-президент Черногории Джуканович победил на выборах главы государства

Лидер правящей партии социалистов Мило Джуканович лидирует на президентских выборах Черногории по результатам обработки 97,23% бюллетеней. Об этом говорится в сообщении на сайте государственной Избирательной комиссии страны.

Джуканович получил 54,15% голосов, кандидат от коалиции «Демократический фронт» Младен Боянич заручился поддержкой 33,24% избирателей. За представителя Социал-демократической партии Драгиню Вуксанович проголосовали 8,19%, за лидера партии «Настоящая Черногория» Марко Милачича — 2,75%. Глава Партии справедливости и примирения Хазбия Калач, бизнесмен Василие Миличкович и кандидат от «Сербской коалиции» Добрило Дедеич получили менее 1% голосов.

Выборы президента в Черногории прошли 15 апреля. Джуканович пять раз занимал пост премьера (1991–1998, 2003–2006, 2008–2010, 2012–2016 годы), а также был главой государства с 1998 по 2002 год.

Теги: Черногория , Выборы
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