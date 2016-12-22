Военная техника для участия в параде Победы прибыла в Москву

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Как французские школьники собрали полноценный VR-шлем дешевле $100

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Один человек погиб в результате возгорания грузовика с химикатами в Китае

Украинский министр заявил о невозможности вернуть Крым в ближайшее время

Китай поприветствовал решение КНДР остановить ядерные испытания

Глава Минстроя назвал города — кандидаты на реновацию

Косачев назвал решение КНДР по ядерным испытаниям «шансом на деэскалацию»

В Приморье завели дело на осквернивших могилы подростков

Ударная группа ВМС США начала выполнять задачи в Средиземном море

МИД Японии потребовал завершить денуклеаризацию КНДР к 2020 году

В Японии приветствовали отказ Северной Кореи от ядерных испытаний

Посольство России попросило объяснить передачу данных по «делу Скрипаля»

В США и Европе объявили о срочных проверках 700 двигателей Boeing-737

Мадуро заявил о готовности урегулировать конфликт с Панамой

В ООН заявили о нехватке средств для оказания гуманитарной помощи Украине

Во Владивостоке частично обрушилась пристройка столетнего дома

В Сеуле приветствовали решение КНДР об остановке ядерных испытаний

Полиция Мексики нашла похищенный кубок УЕФА

AP узнало о недовольстве Трампа из-за пропущенного звонка Путина

Министры обороны США и Японии договорились оказывать давление на КНДР

Франция обвинила Россию в фальсификации заявлений о химатаке в Сирии

Звезду сериала «Тайны Смолвиля» арестовали по обвинению в работорговле

Пять человек погибли в ДТП в Кировской области

В Осло задержали чеченца по подозрению в незаконном хранении взрывчатки

Министры финансов России и США обсудили санкции

Трамп отреагировал на решение КНДР об остановке ядерных испытаний

В Госдепе назвали Россию и Китай «силами нестабильности»