Военная техника для участия в параде Победы прибыла в Москву

Военная техника, которая будет участвовать в параде Победы на Красной площади 9 мая, прибыла на временную площадку в Москве на улице Нижние Мневники. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
Техника прибыла в столицу с тренировочной площадки в подмосковном Алабино. В состав колонны колесной боевой техники вошли автомобили «Тигр», бронеавтомобили «Тайфун», бронетранспортеры БТР-82А, ракетные комплексы «Искандер-М», «Ярс», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», «С-400» и обслуживающая группа. В общей сложности передислоцировано более 100 единиц такой техники.
Гусеничная техника из состава парадного расчета была доставлена железнодорожным транспортом на станцию «Пресня», после чего совершила марш своим ходом на парадную площадку в Мневниках. Это танки Т-34-85, Т-72Б3, Бумеранг, БМД-4М, БМД-МДМ, самоходные артиллерийские установки «Мста-С», «Коалиция», БМП-3 и зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Бук-М2» и «Тор-М2».
В начале апреля в Минобороны рассказали, что 9 мая над Красной площадью впервые пролетят два новейших истребителя Су-57. Кроме того, в воздушной части парада задействуют стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные Ил-76МД, вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52 и Ми-35, штурмовики Су-25. Также будут показаны новинки военной техники: боевые машины поддержки танков БМПТ «Терминатор», ЗРК «Тор-М2» и бронеавтомобили «Тайфун-К». В общей сложности по площади пройдут 12,5 тыс. человек и более 120 единиц техники.