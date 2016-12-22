Главком рассказал о новой технике на параде Победы 9 мая

На параде 9 мая в честь 73-летия Победы в Великой Отечественной войне по Красной площади пройдут 12,5 тыс. человек и более 120 единиц техники, в том числе новейшие образцы. Об этом рассказал главнокомандующий Сухопутными войсками России Олег Салюков в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, в состав 33 парадных расчетов пешей колонны, помимо военных, вошли курсанты и воспитанники военных училищ, а также представители других силовых ведомств. Также в параде во второй раз примет участие расчет движения «Юнармия».Кроме того, по Красной площади пройдет женский батальон в составе 400 человек, составленный из студенток нескольких военных вузов.

В числе техники, помимо уже известных зрителям образцов, представят новинки: боевые машины поддержки танков БМПТ «Терминатор», зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2» и бронеавтомобили «Тайфун-К». Также в параде примут участие 73 самолета и вертолета.

Тренировки парадных расчетов и колонн техники начались 28 марта в подмосковном Алабино. С 9 апреля к тренировкам присоединится авиация. Всего в Алабино пройдет 12 тренировок. Ночные тренировки на Красной площади состоятся 26 апреля и 3 мая, генеральная репетиция парада пройдет 6 мая.

В феврале источник РБК сообщал, что в параде Победы примут участие курсанты МЧС России. Эту информацию подтвердил РБК источник в Минобороны. По словам собеседника РБК в оборонном ведомстве, в адрес министра Сергея Шойгу «поступили многочисленные обращения от курсантов, преподавателей академии, от ветеранов», после чего он разрешил им принять участие в параде.