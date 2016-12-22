Посольство России попросило объяснить передачу данных по «делу Скрипаля»

Посольство России в Лондоне попросило ноту МИД Британии с подтверждением или опровержением передачи данных по «делу Скрипаля» частным лицам. Об этом говорится в сообщении на сайте посольства.

«Самопровозглашенный создатель так называемого «Новичка» Владимир Углев уверен, что Скрипалей отравили веществом А-234. Он пришел к такому выводу «на основании направленных ему недавно спектральных данных», — заявил пресс-секретарь посольства. Он отметил, что считает это заявление необычным, так как оно означает, что частному лицу была предоставлена информация, которую «российская сторона не смогла получить от британских властей в течение нескольких недель».

В посольстве подчеркнули, что ранее с публичной информацией, основанной на «разведданных» выступал эксперт в химическом оружии и бывший офицер британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Пресс-секретарь посольства заявил, что ситуация выглядит так, будто британская сторона «делится конфиденциальной информацией с частными лицами», что является нарушением правил Организации по запрещению химического оружия. В связи с этим в посольстве потребовали прояснить эту ситуацию и предоставить доступ к документам, с которыми ознакомились Углев и де Бреттон-Гордон.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в британском городе Солсбери. Власти Королевства считают, что к отравлению россиян причастна Москва, а для нападения на Скрипалей использовали производившееся в СССР и России нервно-паралитическое вещество «Новичок». В России отрицают подобные обвинения. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, Скрипалей могли отравить веществом BZ, которое применяли США и Великобритания.