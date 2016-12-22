Мадуро заявил о готовности урегулировать конфликт с Панамой

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов преодолеть возникшие разногласия с правительством Панамы. Об этом он заявил на пресс-конференции в международном аэропорту города Майкетия, передает телеканал Globovision.

«Я готов к решению всего, что должно быть решено. Венесуэла готова уступить там, где нужно уступить», — сказал Мадуро. Он отметил, что Каракас пойдет на эти шаги, чтобы обе страны смогли нормализовать свои отношения на благо венесуэльцев и панамцев. При этом он подчеркнул, что Венесуэла «требует уважения к своей политической жизни и ее суверенитету».

Панамские власти в конце марта внесли Мадуро и еще более 50 чиновников из Венесуэлы в список людей, которые «с высокой долей вероятности» могут быть причастны к отмыванию денег и финансированию терроризма, передавал Reuters. В список попали в том числе генпрокурор Тарек Уильям Сааб, глава Национального избирательного совета Тибисей Лусена, председатель Национальной ассамблеи и глава МВД Диосдадо Кабельо. Также речь шла о 16 венесуэльских компаниях.

После этого Каракас объявил о приостановке финансовых и экономических отношений с Панамой на 90 дней. Контакты приостановили с 46 юридическими и 22 физическими лицами, включая президента Хуана Карлоса Варелу, вице-президента Исабель Сен Мало, главу администрации президента Альваро Алемана и министра правительства Марию Луизу Ромеро. Кроме того, Венесуэла закрыла воздушное пространство страны для флагманской панамской авиакомпании Copa Airlines.

В ответ Панама отозвала своего посла из Венесуэлы, Мадуро также объявил об отзыве боливарианского посла из Панамы. В феврале Венесуэла возглавила рейтинг «самых несчастных экономик мира» по версии агентства Bloomberg.