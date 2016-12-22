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Мадуро решил отозвать посла Венесуэлы из Панамы
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Мадуро решил отозвать посла Венесуэлы из Панамы
Политика, 05:14
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Мадуро решил отозвать посла Венесуэлы из Панамы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отозвал посла из Панамы для консультаций. Об этом написал вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Айссами в своем Twitter.

«В защиту священных интересов Родины Боливара и венесуэльского народа президент Николас Мадуро принял решение отозвать Хорхе Дурана Сентено, нашего посла в Панаме, для консультаций», — написал Эль-Айссами.

Ранее панамские власти отозвали своего посла из Венесуэлы в ответ на приостановку Каракасом экономических и финансовых отношений с Панамой на 90 дней. Контакты приостановили с 46 юридическими и 22 физическими лицами, в том числе с президентом Хуаном Карлосом Варелой, вице-президентом Исабель Сен Мало, главой администрации панамского лидера Альваро Алеманом и министром правительства Марией Луизой Ромеро. Также Каракас прекратил все полеты в Венесуэлу флагманской панамской авиакомпании Copa Airlines.

Венесуэла решила прервать торгово-экономические отношения с Панамой исходя из данных, что граждане страны используют панамскую финансовую системы для выведения в нее похищенных государственных средств и имущества.

Власти Панамы в конце марта внесли Мадуро и еще более 50 венесуэльских чиновников в список людей, которые «с высокой долей вероятности» могут быть замешаны в отмывании денег и финансировании терроризма, сообщал Reuters. Речь шла, в том числе, о генпрокуроре республики Тареке Уильяме Саабе, главе Национального избирательного совета Тибисее Лусене, председателе Национальной ассамблеи и главе МВД Диосдадо Кабельо. Кроме того, в список включили 16 боливарианских компаний. Венесуэла в феврале стала лидером рейтинга «самых несчастных экономик мира» по версии Bloomberg.

Теги: Венесуэла , Панама , Николас Мадуро , отзыв посла
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