Министры обороны США и Японии договорились оказывать давление на КНДР

В Пентагоне 21 апреля прошла встреча министра обороны США Джеймса Мэттиса и его японского коллеги Ицунори Онодеры, на которой стороны договорились и дальше оказывать давление на КНДР. Об этом говорится в сообщении на сайте Пентагона.

Отмечается, что стороны обсудили дальнейшее укрепление американско-японских отношений и подчеркнули возрастающую роль Японских сил самообороны в безопасности Тихоокеанского региона.

Также Мэттис и Онодера отметили важность сотрудничества между США, Японией и Южной Кореей для обеспечения максимального военного давления на КНДР.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил об остановке ядерных и ракетных испытаний, а также о закрытии ядерного полигона на севере КНДР. Президент США Дональд Трамп назвал это «очень хорошей новостью для Северной Кореи и для всего мира», а также «большим прогрессом».

Вместе с тем, Онодера заявил, что Японии и ее союзникам «не время ослаблять давление [на КНДР]», сообщает агентство Kyodo. Министр финансов Японии Таро Асо также заявил, что намерения Пхеньяна должны быть «тщательно исследованы».

В мае-июне 2018 года должна пройти встреча Ким Чен Ына и Трампа. Ожидается, что в ходе саммита стороны обсудят денуклеаризацию Корейского полуострова.