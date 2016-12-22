В Госдепе заявили о стремлении поддерживать «открытый диалог» с Россией

Заместитель главы Госдепартамента США по политическим вопросам Томас Шеннон на встрече с послом России в США Анатолием Антоновым заявил, что Вашингтон стремиться поддерживать «открытый диалог» с Москвой. Об этом сообщает «РИА Новости».

Встреча проходила в здании внешнеполитического ведомства США и продлилась около часа. На встрече обсуждались двусторонние отношения, Шеннон и Антонов также затронули вопросы стратегической стабильности.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на встрече с Антоновым заявил, что для улучшений отношений с Россией Москве придется дать ответ на «вызывающие беспокойство темы». Речь идет о возможном вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году, ситуации в Сирии и на Украине, а также о «безрассудном использовании химического оружия в Великобритании».

По данным источников Bloomberg, президент Владимир Путин все еще намерен улучшить отношения с США и планирует дать американскому лидеру Дональду Трампу «еще один шанс». По словам источников, российским чиновникам дали указание умерить тон антиамериканских выступлений. Отношения России и США обострились после очередного пакета антироссийских санкций, введенных американским Минфином 6 апреля.