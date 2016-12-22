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Bloomberg узнал о решении Кремля снизить накал антиамериканской риторики
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Bloomberg узнал о решении Кремля снизить накал антиамериканской риторики
Война санкций, 15:13
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Bloomberg узнал о решении Кремля снизить накал антиамериканской риторики
По данным агентства, президент России ищет возможность улучшить отношения с США и дать Трампу «еще один шанс»
Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

Российские чиновники получили указание из Кремля снизить градус антиамериканизма в своих заявлениях, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. По словам собеседников агентства, президент Владимир Путин по-прежнему заинтересован в заключении сделки с президентом США Дональдом Трампом и хочет дать ему «еще один шанс» выполнить свои обещания об улучшении отношений двух стран.

Один из источников Bloomberg сообщил, что указание умерить тон антиамериканских выступлений было дано российским чиновникам еще до того, как военные США (при поддержке Великобритании и Франции) нанесли 14 апреля ракетный удар по объектам на территории Сирии. По словам собеседника агентства, Кремль привело в ярость заявление российского посла в Ливане, пригрозившего уничтожением не только выпущенных ракет, но и их носителей.

Подтверждением незаинтересованности Кремля в дальнейшей эскалации конфликта в Bloomberg считают и то, что Госдума отложила до 15 мая рассмотрение проекта закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств», внесенного ранее в парламент председателем Госдумы Вячеславом Володиным и руководителями всех фракций.

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​«Путин готов пойти на многочисленные и серьезные уступки, но это не должно выглядеть так, будто он проигрывает», — заявил Bloomberg глава Центра политических технологий Игорь Бунин. По его словам, Путин понимает, что Россия не в состоянии состязаться с Западом в сфере экономики, и не намерен втягивать страну в войну с ним.

Минфин США объяснил включение олигархов из России в санкционный список
Политика

6 апреля Минфин США объявил о существенном расширении санкционного списка (SDN) российских граждан и компаний, включение в который подразумевает полную изоляцию от американской финансовой системы. В соответствии с решением Минфина США под санкции попали 14 крупных российских компаний (в том числе Rusal и «Ренова») и 24 гражданина России, в том числе владеющие рядом компаний миллиардеры Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов и Игорь Ротенберг, а также главы госкомпаний Алексей Миллер, Андрей Костин и другие.

Комментируя их включение в санкционный список, глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что «российские олигархи» понесут ответственность за то, что «получают выгоды от режима Путина и играют ключевую роль в поддержке злонамеренных действий России».

15 апреля постпред США в ООН Никки Хейли заявила о подготовке нового пакета антироссийских санкций, которые должны быть приняты в ближайшем будущем. Позднее газета The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила о намерении Трампа отложить введение новых санкций в отношении России, «до тех пор пока не найдется подходящий повод».

18 апреля источник «РИА Новости» в российском МИДе сообщил, что посольство России в Вашингтоне получило уведомление об отсутствии у администрации Трампа намерения вводить в ближайшее время новые санкции.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: антироссийские санкции
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