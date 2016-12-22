Советник Трампа назвал условие улучшения отношений с Москвой

Джон Болтон, советник президента США, на своей первой встрече с послом России Анатолием Антоновым рассказал, что улучшение отношений возможно, если Москва ответит на ряд беспокоящих Вашингтон вопросов

Джон Болтон (в центре) (Фото: Justin Lane / Zuma / Global Look Press)

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встретился в Белом доме с российским послом Анатолием Антоновым, передает Reuters со ссылкой на администрацию Дональда Трампа.

«В ходе первой встречи в нынешних должностях они обсудили состояние отношений между США и Россией», — сообщили в Белом доме.

Болтон отметил, что улучшение отношений соотносится с интересами обеих стран, однако для этого США требуют ответа на «вызывающие беспокойство темы». «Вмешательство России в выборы в 2016 году, безрассудное использование химического оружия в Великобритании, а также ситуации на Украине и в Сирии», — перечисляются волнующие Вашингтон темы в сообщении Белого дома.

Джон Болтон был назначен на пост советника президента США по национальной безопасности в апреле. До назначения он высказывался в пользу «непропорциональных» мер против Москвы в ответ на «вмешательство» в выборы, а также называл соображения о том, что Россия может помочь США в борьбе с терроризмом «оторванными от реальности».

Президент Владимир Путин все еще заинтересован в улучшении отношений с США и хочет дать Дональду Трампу «еще один шанс», сообщало ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По его данным, российским чиновникам было дано указание умерить тон американских выступлений. Кроме того, Госдума отложила рассмотрение законопроекта об ответных санкциях США.