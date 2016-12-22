Новак ответил на слова Трампа об искусственном завышении цен на нефть

Министр энергетики России Александр Новак не согласен с заявлением американского президента Дональда Трампа об искусственном завышении цен на нефть. Об этом он заявил в интервью Bloomberg TV.

«Мы думаем, что на самом деле цены формируются на рынке», — сказал министр. Он добавил, что на котировки влияют многие факторы.

Главный из факторов, по словам Новака, — баланс спроса и предложения. «Также на цены влияет добыча сланцевой нефти в США. За последние полтора года добыча в США увеличилась на 1,5 млн баррелей в сутки. Это тоже благодаря и совместным действиям ОПЕК и не-ОПЕК. Поэтому, наверное, здесь стоит говорить о выгоде для США», — подчеркнул министр.

Ранее на обвинения в искусственном завышении цен ответил генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо. Он заявил, что у организации и стран, входящих в нее, нет никакой цели по ценам на нефть. По его словам, организация позиционирует себя как друга США и заинтересована в росте и процветании Соединенных Штатов.

Трамп написал в Twitter, что ОПЕК искусственно завышает цены, несмотря на «рекордное количество нефти повсюду». В этой ситуации, по словам президента США, «нет ничего хорошего».