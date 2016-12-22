Парламент Турции согласовал дату досрочных выборов

Парламент Турции одобрил законопроект о проведении досрочных президентских и парламентских выборов 24 июня. Об этом сообщает агентство «Анадолу».
Ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что досрочные выборы состоятся в этот день. Лидер Партии националистического движения Дэвлет Бахчели предлагал дату 26 августа.
Изначально голосование должно было пройти в ноябре 2019 года.
После выборов в стране должны вступить в силу изменения в конституции, расширяющие полномочия главы государства. Он получит право распускать парламент, назначать правительство и выдвигать кандидатов на посты судей. Кроме того, глава государства получает возможность объявлять в стране чрезвычайное положение.
В апреле 2017 года в Турции прошел референдум о поправках в конституцию страны. За реформу выступили 51,41% проголосовавших при явке в 87,45%.