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Эрдоган объявил о проведении досрочных президентских выборах в Турции
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Эрдоган объявил о проведении досрочных президентских выборах в Турции
Общество, 16:45
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Эрдоган объявил о проведении досрочных президентских выборах в Турции

Президентские и парламентские выборы в Турции состоятся 24 июня, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на заявление президента Реджепа Эрдогана.

Ранее лидер Партии националистического движения Дэвлет Бахчели предложил перенести выборы на 26 августа.

Изначально выборы президента страны были запланированы на ноябрь 2019 года.

Эрдоган занимает пост президента Турции с 28 августа 2014 года после победы на первых в стране прямых выборах главы государства.

 

Теги: Выборы , Турция
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