Сторонники Навального подали заявку на митинги в Москве и Петербурге

Сторонники оппозиционера Алексея Навального подали в столичную мэрию уведомление о проведении 5 мая шествия и митинга. Об этом сообщается на странице «Штаб Навального» в Twitter.
Организаторы планируют пройти от площади Тверской Заставы до здания Госдумы, напротив которого хотят провести митинг.
Пресс-секретарь главы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Елена Романова подтвердила РБК подачу заявки на акцию 5 мая. «Есть заявка на 5 мая, митинг и шествие, количество участников до 15 тыс. человек. Указано шествие по Тверской улице до Охотного ряда и митинг», — рассказала она. Романова пояснила, что пока заявка находится на рассмотрении.
Как отмечается на странице «Команды Навального» во «ВКонтакте», также подана заявка на проведение митинга и шествия в Санкт-Петербурге. Организаторы хотят провести шествие по Загородному проспекту с митингом на Пионерской площади.
В пресс-службе комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга не ответили на звонки РБК.
Ранее в апреле Навальный в своем блоге анонсировал на 5 мая митинги и акции протеста по всей стране. Акция пройдет в преддверии церемонии инаугурации президента Владимира Путина, запланированной на 7 мая.Навальный призвал выходить на улицы «против коррупции, неравенства, цензуры и беззакония».