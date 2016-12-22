Медведев назвал дату инаугурации Путина

Инаугурация президента России Владимира Путина состоится 7 мая. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

«Страна выбрала президента, 7 мая после вступления в должность, в соответствии с Конституцией, правительство сложит свои полномочия, поэтому это последний отчет его нынешнего состава, поэтому я считаю важным вспомнить шесть лет работы, какими они были», — отметил председатель правительства.

В ходе своего выступления Медведев заявил, что власти России справились с угрозой экономике, так что она «не просто выжила», а начала развиваться, несмотря на попытки этому помешать.

В Кремле подтвердили, что инаугурация Путина пройдет 7 мая. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Да», — сказал он, отвечая на вопрос, действительно ли дата инаугурации назначена на 7 мая.

Выборы президента России прошли 18 марта. Владимир Путин победил, набрав 76,69% голосов.