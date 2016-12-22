Навальный анонсировал митинги в начале мая

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный анонсировал 5 мая митинги и акции протеста по всей стране. Об этом Навальный написал в своем блоге.

Политик призвал граждан выходить на улицы «против коррупции, неравенства, цензуры и беззакония». «Наша общая задача — добиться, чтобы наш голос был услышан и принят во внимание», — сказал Навальный. 7 мая состоится церемония инаугурации президента Владимира Путина.

Юрист ФБК Иван Жданов пояснил РБК, что это анонс митинга, подавать уведомление на согласование в мэрию нужно не раньше, чем за 15 дней. «Традиционно, скорее всего, подадим на Тверскую [улицу в Москве]. Вряд ли мы будем отступать от своих традиций. Тверская — шествие, митинг — Охотный Ряд», — добавил он.

В мэрию Москвы пока не поступило заявление о согласовании акции Алексея Навального 5 мая. Об этом сообщил РБК первый замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.

«Пока не поступало [заявление], еще рано. В рамках федерального закона №54 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» срок подачи от 10 до 15 дней до дня проведения публичного мероприятия», — пояснил Олейник.

Последняя акция протеста сторонников Навального в поддержку так называемой «забастовки избирателей» прошла 28 января. В Москве и Санкт-Петербурге митинги были не согласованы. По данным МВД, в ходе акций в 16 городах были задержаны 266 человек. В МВД подчеркивали, что в ходе акций протеста не было зафиксировано грубых нарушений.