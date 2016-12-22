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Новак допустил рост цен на нефть до $80 за баррель в апреле
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Новак допустил рост цен на нефть до $80 за баррель в апреле
Экономика, 16:43
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Новак допустил рост цен на нефть до $80 за баррель в апреле

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что в апреле цена на нефть может подняться до $80, отметив, что пока такой уровень фундаментально не обоснован, сообщает «РИА Новости».

«Все может быть, я не исключаю, в том числе геополитические факторы могут влиять», — ответил Новак на вопрос журналистов о том, считает ли он возможной цену в $80 за баррель.

«Фундаментальной назвать цену на нефть мы никакую сейчас не можем, потому что она стала очень волатильной. Когда она будет более стабильной, тогда можно будет сказать, когда более справедливая цена», — добавил он.

Трамп обвинил ОПЕК в искусственном завышении цен на нефть
Экономика

Министр также отметил, что ведущие страны — производители нефти пришли к консенсусу по вопросу реализации «венских соглашений» о добровольной корректировке добычи нефти. «Рынок видит успехи наших усилий по сокращению объемов запасов и реагирует позитивным образом», — приводятся слова Новака на сайте Минэнерго.

В ходе торгов в Лондоне 19 апреля цена нефти Brent впервые с 2014 года превысила $74 за баррель. Американская нефть WTI тогда вернулась на уровень ноября 2014 года, преодолев отметку в $69 за баррель. Трейдеры связали рост цен на нефть с сокращением поставок из Саудовской Аравии и снижением запасов сырой нефти в США.

Президент США Дональд Трамп 20 апреля обвинил ОПЕК в искусственном завышении цен на нефть. «Похоже на то, что ОПЕК опять этим занялась. С рекордным количеством нефти повсюду, включая забитые до отказа [нефтью] суда в море, цены на нефть являются искусственно очень завышенными!» — написал он в Twitter.

Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо по итогам прошедшего в Лондоне заседания министерского комитета ОПЕК+ заявил, что у организации нет никаких целей по ценам на нефть. Он отметил, что политика ОПЕК не направлена против Вашингтона. «Мы в ОПЕК позиционируем себя как друзья США, которые уделяют внимание их росту», — добавил Баркиндо.

Теги: Александр Новак , цена на нефть
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