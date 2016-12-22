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Полиция задержала более 180 участников акций протеста в Ереване
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Полиция задержала более 180 участников акций протеста в Ереване
Общество, 15:53
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Полиция задержала более 180 участников акций протеста в Ереване

Полиция Еревана задержала 183 участника акции протеста, пытавшихся перекрыть движение на улицах города. Об этом РБК сообщила сотрудница пресс-службы городской полиции Айкуи Бабаджанян.

Столкновения протестующих с полицией в Ереване. Фоторепортаж Еще 3 фото
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Ранее полиция города сообщила, что все улицы, которые пытались перекрыть протестующие, открыты. 19 апреля сообщалось о 100 задержанных участниках акции.

Акции протеста в столице Армении начались 13 апреля. Их участники выступают против назначения экс-президента страны Сержа Саргсяна премьер-министром. 17 апреля, в день официального объявления о назначении, лидер протестующих Никол Пашинян объявил в стране «бархатную революцию».

Теги: Ереван , Армения , протест , Серж Саргсян
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