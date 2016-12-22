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Россия увеличила до $121 млн суточный доход от сделки с ОПЕК
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Россия увеличила до $121 млн суточный доход от сделки с ОПЕК
Бизнес, 16:01
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Россия увеличила до $121 млн суточный доход от сделки с ОПЕК
В первом квартале 2018 года Россия и Саудовская Аравия стали больше зарабатывать на сделке по ограничению добычи нефти, сообщило Международное энергетическое агентство. Их дополнительные доходы составили $121 млн в день
Фото: Lucy Nicholson / Reuters

В первом квартале 2018 года Россия и Саудовская Аравия дополнительно заработали до $121 млн в сутки каждая благодаря соглашению ОПЕК+, которое позитивно влияет на нефтяные цены, подсчитали эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) в своем апрельском отчете (цитата по «РИА Новости»).

Всего страны ОПЕК смогли получить до $372 млн сверхдоходов в сутки. Исключение составила Венесуэла, которая из-за сильного падения добычи теряла до $2 млн в сутки, говорится в отчете.

По итогам 2017 года Россия зарабатывала на сделке до $117 млн в сутки, а Саудовская Аравия — около $100 млн, говорилось в январском отчете МЭА.

29 марта министр энергетики Александр Новак говорил президенту Владимиру Путину, что благодаря соглашению с ОПЕК в 2017 году российский бюджет дополнительно заработал 1,2 трлн руб., еще 500 млрд руб. получили нефтегазовые компании.

В 2017 году объем добычи нефти в России снизился на 0,1%, до 546,8 млн т, рассказывал Новак. Зато цены на нефть выросли примерно на $11, до $54,7 за баррель нефти, объяснял министр. В пятницу, 13 апреля, Brent торговалась по $71,8 за баррель. 

Впервые 13 стран ОПЕК и 11 не входящих в картель, включая Россию, решили заморозить добычу в конце 2016 года. Страны договорились о сокращении добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки относительно уровня октября 2016-го в течение первых шести месяцев 2017 года. Это примерно 2% общемировой добычи. Страны ОПЕК согласились сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки, Россия — на 300 тыс. баррелей в сутки. С тех пор сделку продлевали дважды, сейчас она действует до конца 2018 года.

В феврале Александр Новак в интервью «Интерфаксу» говорил, что цель соглашения с ОПЕК — сократить излишки нефти на рынке — достигнута на две трети. Дальнейшие действия будут зависеть от цен на нефть и ситуации на рынке, объяснял министр. «Как только поймем, что цель достигнута, мы все вместе соберемся и выработаем механизм дальнейших действий», — говорил он. По словам министра, выход из сделки должен быть плавным и может занять несколько месяцев.

Между тем в США продолжает расти добыча нефти, что в 2014 году привело к обрушению цен на сырье и последующей кооперации ОПЕК и не входящих в картель стран. В марте США обогнали Саудовскую Аравию и стали вторым крупнейшим производителем нефти в мире после России, говорится в отчете МЭА.

Автор: Алина Фадеева.
Теги: ОПЕК , ОПЕК+ , цена на нефть , Бюджет
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