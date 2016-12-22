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Совладелец НОВАТЭКа не увидел рисков «серьезных санкций» против компании
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Совладелец НОВАТЭКа не увидел рисков «серьезных санкций» против компании
Новые санкции США, 15:01
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Совладелец НОВАТЭКа не увидел рисков «серьезных санкций» против компании

Российской газовой компании НОВАТЭК вряд ли грозят серьезные санкционные ограничения. Об этом председатель правления и совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон заявил в пятницу на годовом собрании акционеров.

Бизнесмен напомнил, что в отношении компании сейчас действуют так называемые секторальные санкции США. Они предусматривают ограничения на сроки кредитования, а также на передачу технологий для разведки и добычи сырья.

«Мы не видим того, что какие-то серьезные санкции будут распространяться на НОВАТЭК. Но наша стратегия, технологии, которые у нас заложены в эту стратегию, естественно, предусматривают возможные санкции, в первую очередь, технологические», — добавил Михельсон.

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Бизнес

Председатель правления НОВАТЭКа также сообщил, что в 2017 году добыча газа у компании сократилась на 6,3%, до 63,4 млрд куб. м. Но по итогам первого квартала 2018 года добыча газа увеличилась на 2%, добавил он. Это произошло после запуска первой очереди «Ямал СПГ».

«Мы начали строить центр крупнотоннажного строительства в Мурманске и доведем до 100% введение всех модулей на мурманской площадке. Объем поставок российских предприятий на следующих проектах будет в разы больше, чем в проекте «Ямал СПГ», — добавил Михельсон.

Завод «Ямал СПГ» начал производство сжиженного природного газа (СПГ) на первой технологической линии в декабре 2017 года. Это первый частный завод по производству СПГ в России. Согласно проекту, у «Ямал СПГ» будет три очереди, которые смогут производить 16,5 млн т СПГ в год.

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6 апреля Минфин США внес в санкционные списки полтора десятка российских компаний, а также бизнесменов, которые их контролируют. Ограничения вызвали обвальное падение котировок акций российских компаний, в том числе и не попавших под санкции.

Теги: НОВАТЭК , Санкции
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