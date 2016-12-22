Аналитики «Сколково» предупредили о рисках СПГ-проектов в России

Основные риски для российских СПГ-проектов — новые санкции и высокая себестоимость, говорится в исследовании энергетического центра бизнес-школы «Сколково». При оптимистичном сценарии экспорт СПГ из России превысит 60 млн т

Завод по производству сжиженного природного газа (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Нехватка технологий

Риск возможного усиления санкций против России и отдельных российских компаний может повлиять на их инвестиционные решения о вводе в строй новых проектов в области сжижения природного газа (СПГ), говорится в исследовании «Трансформирующийся глобальный рынок СПГ: как России не упустить окно возможностей?», которое подготовили аналитики энергоцентра бизнес-школы «Сколково» под руководством Татьяны Митровой (у РБК есть копия).

В России сейчас действует два СПГ-проекта: две очереди завода «Сахалин-2» мощностью 10,8 млн т в год, контроль в котором принадлежит «Газпрому», и первая очередь проекта «Ямал СПГ» (50,1% у НОВАТЭКа) на 5,5 млн т в год. «Ямал СПГ» строит еще две очереди мощностью по 5,5 млн т каждая и еще одну очередь на 0,9 млн т (среднетоннажное производство СПГ), которые должны быть завершены в 2019 году. К тому же НОВАТЭК планирует построить второй СПГ-завод «Арктик СПГ-2» мощностью 19,8 млн т к 2022–2023 годам. К этому времени может заработать завод «Балтийский СПГ» «Газпрома» мощностью 10 млн т в год. По проектам «Роснефти» «Дальневосточный СПГ» (5 млн т в год) и «Печора СПГ» (до 10 млн т в год) еще не готовы финансовые обоснования. Эксперты «Сколково» полагают, что эти проекты могут быть введены после 2030 года.

Возможные новые санкции могут поставить под вопрос даже покупку необходимого оборудования для российских СПГ-проектов, отмечают аналитики. Это делает еще более актуальной разработку собственных технологий сжижения СПГ или локализацию зарубежных решений, добавляют они.

В России пока нет своей технологии ​крупнотоннажного производства СПГ. На «Сахалине-2» используется технология британско-нидерландского концерна Shell, и, вероятно, она же будет применяться при расширении «Сахалина-2», а также при строительстве завода «Балтийский СПГ». На «Ямал СПГ» — технология американской Air Products, но на проекте «Арктик СПГ-2» планируется использовать технологию германской Linde, с которой у НОВАТЭКа уже подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве. Поскольку СПГ-проектам угрожает запрет пользования иностранными технологиями сжижения в случае усиления санкций против России, НОВАТЭКу и «Газпрому» следует учесть эти риски и продумать альтернативу, указывают эксперты «Сколково».

НОВАТЭК в марте 2018 года запатентовал технологию среднетоннажного производства СПГ «Арктический каскад» для выпуска 0,9 млн т газа в год. А «Газпром» заказал разработку похожей технологии для производства около 1 млн т СПГ НПО «Криомаш».

Темпы роста предложения СПГ в мире могут превысить темпы роста спроса, сказал РБК аналитик «Сколково» Александр Собко. Это ведет к угрозе переизбытка газа на рынке и обостряет конкуренцию среди мировых производителей. Общемировой объем потребления СПГ в 2017 году, по его данным, составил 285 млн т, это соответствовало объему его реального производства. При этом совокупные мощности по производству СПГ составляли около 365 млн т в год, но часть из них простаивает или недозагружена. Неопределенность спроса на сжиженный газ в мире и волатильность цен на СПГ приводят к трудностям в принятии решений по созданию новых мощностей, требующих крупных инвестиций, добавляет он.

«Несколько лет подряд спрос на СПГ стагнировал: в 2012–2016 годах его среднегодовые темпы роста снизились до 0,4% в год и на фоне бурного роста мощностей по сжижению к 2017–2018 годах все ждали появления «газового пузыря», а вместо этого получили всплеск спроса на этот вид топлива в 2017 году на 11% к уровню предыдущего года. Основным покупателем стал Китай, решивший приобрести на 46% больше газа, чем в 2016 году», — говорится в исследовании «Сколково».

Высокие затраты

Чтобы не уступить рынки Катару, Австралии или даже США, российские НОВАТЭК, «Газпром», «Роснефть» должны оптимизировать свои затраты по всей цепочке производства газа: от добычи и транспортировки до поставок и регазификации, а также наладить собственный трейдинг СПГ, отмечают эксперты «Сколково». Одна из причин высоких затрат — удаленность проектов от основных потребителей, в частности, это касается арктических проектов. На себестоимости также сказываются привлечение иностранной техники для строительства заводов и перевозки топлива (например, танкеры для СПГ-завода НОВАТЭКа заказали на верфях Южной Кореи) и высокая стоимость привлечения капитала.

Полные затраты по всей цепочке производства СПГ с поставкой в Бельгию к 2025 году с «Ямал СПГ» эксперты «Сколково» оценили в более $6 за MBTU (1 млн британских тепловых единиц), «Балтийского СПГ» — около $5 за MBTU. При поставке в страны АТР, включая Китай, у «Ямал СПГ» затраты могут составлять более $8 за MBTU. А у первых двух очередей «Сахалина-2» этот показатель значительно меньше — менее $4 за MBTU при поставках в страны Азии.

При поставках в Китай «Ямал СПГ» также уступает катарскому газу, а при поставках в Европу — трубопроводному газу из Норвегии и Алжира, говорится в исследовании. Но значительно дороже обходятся поставки СПГ из Австралии и Мозамбика — около $11 за MBTU.

Представитель НОВАТЭКа не стал комментировать расчеты «Сколково» по полному циклу затрат по СПГ-проектам компании. Но зампред правления НОВАТЭКа Денис Храмов говорил на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2018 года о планах снижения стоимости затрат при строительства нового СПГ-завода «Арктик СПГ-2». «Наши инженерные решения приведут к тому, что помимо очень низких затрат на добычу и геологоразведку мы сможем достичь показателя затрат на сжижение газа менее $2 за миллион британских тепловых единиц», — отмечал он. Операционные затраты на сжижение газа на «Ямал СПГ», по оценке Vygon Consulting, составляют около $2,85 за MBTU. Стоимость транспортировки СПГ из российской Арктики в АТР аналитики Vygon Consulting оценивал от $1,84 до $2,49 за MBTU в зависимости от маршрута доставки. ​

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев сравнил прогноз энергоцентра «Сколково» по вводу СПГ-заводов «Роснефти» (по строительству которых еще нет инвестрешения) с попыткой предсказать погоду на пять лет вперед. По его словам, перспектива строительства проектов будет зависеть от спроса на топливо, возможности привлечения капитала, а также санкций против российских компаний. Представитель «Газпрома» пока не ответил на запрос РБК, как и представитель Sakhalin Energy (оператор «Сахалина-2»).

Сценарии для России

Энергоцентр ​«Сколково» разработал три сценария развития экспорта СПГ из России. В самом пессимистичном сценарии прогнозируется производство около 30–33 млн т СПГ в год к 2030 году при условии ввода в строй всех очередей «Ямал СПГ» до конца 2019 года и с учетом действующих мощностей по сжижению. Такой сценарий возможен при падении цен на нефть, создании «газового пузыря» на рынке и усиления санкций.

В 2017 году Россия экспортировала 10,8 млн т СПГ с проекта «Сахалин-2» и более 220 тыс. т с «Ямал СПГ». В 2018 году эти мощности могут вырасти до 27,3 млн т после запуска второй и третьей очередей «Ямал СПГ», отмечают эксперты «Сколково».

В базовом сценарии предусмотрен ввод порядка 50 млн т в год проектируемых мощностей по сжижению (включая «Балтийский СПГ» и «Арктик СПГ-2», расширение «Сахалина-2» после 2023 года) на фоне растущего спроса на СПГ и предоставления государством налоговых льгот проектам. При реализации оптимистичного сценария доля России на мировом рынке СПГ составит около 62 млн т в год к 2030 году, а к этому времени могут быть введены еще и проекты «Роснефти» — «Дальневосточный СПГ» и «Печора-СПГ».

Проекты по производству СПГ поддерживаются на государственном уровне: экспорт СПГ не облагается пошлиной, ряд проектов на Ямале и Гыдане получили налоговые льготы. На церемонии загрузки первого танкера в рамках проекта «Ямал СПГ» в начале декабря президент России Владимир Путин говорил, что «перед нами стоят огромные, масштабные задачи по освоению Арктики и Северного морского пути». Как следовало из презентации НОВАТЭКа, в России к 2030 году будет производится более 80 млн т сжиженного газа.