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Госструктуры Ирана обязали за неделю отказаться от иностранных соцсетей
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Госструктуры Ирана обязали за неделю отказаться от иностранных соцсетей
Общество, 14:27
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Госструктуры Ирана обязали за неделю отказаться от иностранных соцсетей

В Исламской Республике Иран все государственные учреждения обязали в течение недели прекратить использование зарубежных социальных сетей и перейти на местные платформы Soroush и Gap. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на заявление первого вице-президента страны Эсхака Джахангири.

Все государственные учреждения, исполнительная, законодательная и судебная ветви власти, а также неправительственные учреждения обязаны перенести всю свою деятельность и услуги на платформы местных социальных сетей в течение одной недели», — сказал он.

Вице-президент отметил, что этот шаг направлен на поддержку иранских социальных сетей, для защиты национальных интересов и борьбы с монополией. Ожидается, что запрет на использование государственными служащими зарубежных социальных сетей, в том числе Telegram, вступит в силу с 27 апреля.

Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи перестал пользоваться мессенджером Telegram 18 апреля. Тремя днями ранее Министерство образования страны запретило использование иностранных социальных сетей во всех школах.

Впервые власти Ирана ввели запрет на использование ряда иностранных соцсетей в конце декабря 2017 года, после того как по всей стране начались масштабные митинги. Тегеран предположил, что именно в Telegram и Instagram оппозиционеры призывали своих сторонников участвовать в протестах, в связи с чем они были заблокированы.

В начале января, когда протесты пошли на убыль, власти Ирана прекратили блокировку Telegram и вернули жителям страны доступ к Instagram.

Теги: Иран , Telegram , запрет
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