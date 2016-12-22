Власти Ирана вернули жителям страны доступ к Telegram

Власти Ирана сняли запрет на использование в стране мессенджера Telegram, введенный в разгар антиправительственных протестов в конце декабря

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Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на государственное агентство IRNA, власти приняли решение прекратить блокировку Telegram, и теперь у граждан вновь появился доступ к мессенджеру.

Ограничения на использование социальных сетей было введено в конце декабря, когда в митингах по всему Ирану стали принимать участие десятки тысяч человек. В Тегеране заподозрили, что именно Telegram и Instagram оппозиционеры использовали для мобилизации своих сторонников. При этом руководство Telegram изначально согласилось заблокировать канал, в котором, как утверждали власти, содержались призывы к насилию. Однако от дальнейших уступок руководство мессенджера отказалось, что и привело к блокировке.

Доступ к Instagram был возвращен в начале месяца, когда протестные акции пошли на убыль.

Как отмечает Reuters, у Telegram в Иране порядка 40 миллионов пользователей, многие из которых для доступа к мессенджера используют различные анонимайзеры.

В результате акций протеста, которые проходили в различных регионах Ирана, 22 человека погибли, в том числе сотрудники правоохранительных органов и случайные прохожие. Власти Ирана утверждали, что за инициаторами протеста стояли зарубежные организации.