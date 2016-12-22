Лидер Ирана отказался от использования Telegram

Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи с 18 апреля перестал пользоваться мессенджером Telegram. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на сообщение его Telegram-канала.

«Для защиты национальных интересов и борьбы с монополией сети Telegram страница для сохранения и публикации работ великого аятоллы Хаменеи прекратит свою деятельность с этого дня», — говорится в последнем сообщении канала Хаменеи.

Уточнялось, что его отказ от Telegram был первым шагом на пути к блокировке мессенджера на всей территории Ирана. В качестве альтернативы пользователям предложили читать посты лидера страны в иранских мессенджерах Soroush и Gap.

Ранее член Исламского консультативного совета Ирана ​Аболфазл Абутораби заявил, что «все иностранные службы обмена сообщениями» могут быть запрещены 21 апреля и в первую очередь Telegram. 15 апреля Министерство образования Ирана запретило использовать зарубежные соцсети в школах.

Daily Mail указывает, что Хаменеи ведет пять страниц Twitter на нескольких языках, несмотря на блокировку сети для жителей Ирана. Помимо Twitter местные жители также не могут пользоваться Facebook.

Таганский районный суд Москвы 13 апреля удовлетворил ходатайство Роскомнадзора о блокировке Telegram в России.​ Суд постановил, что ограничение могут снять, если мессенджер предоставит ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.

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