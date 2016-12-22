Лавров пообещал доказать перехват западных ракет сирийскими ПВО

Российские военные скоро представят доказательства того, что сирийская ПВО сбила часть ракет, выпущенных США и их союзниками во время атаки 14 апреля. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью «РИА Новости».

«У нашего Генерального штаба есть очень четкая картина, мы наблюдали за всем происходящим в режиме реального времени, вживую. И статистика, которую наши военные представили, мы готовы за нее отвечать», — подчеркнул министр.

Он отметил, что если США, Великобритания и Франция настаивают на том, что все выпущенные по целям в Сирии ракеты достигли целей, они должны это подтвердить.

«По крайней мере, доказательства того, что наши заявления, наш подсчет, наша арифметика не беспочвенны, будут предъявлены нашими военными, как я понимаю, совсем скоро», — сказал Лавров.

Россия и участвовавшие в авиаударе 14 апреля страны расходятся в оценках успешности проведенной атаки. По словам президента США Дональда Трампа, по объектам правительственных сил в Сирии было выпущено более 100 ракет и все они достигли цели. В Минобороны России настаивают, что около 70 ракет были перехвачены сирийскими средствами ПВО.

Удар по Сирии США, Великобритания и Франция нанесли в ночь на 14 апреля. Коалиция назвала атаку ответом на действия Башара Асада, которого западные страны обвиняют в применении химического оружия в городе Думе в начале апреля. Дамаск все обвинения отвергает. Россия заявляет, что факт применения в Думе химоружия не подтвержден. Миссия ОЗХО, прибывшая в Думу, должна определить, применялось ли в городе запрещенное оружие.