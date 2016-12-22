Турция вывезла свой золотой резерв из США

Центральный банк Турции переместил золотой резерв страны из Федеральной резервной системы США (ФРС), следует из годового отчета, опубликованного на сайте банка.



Там отмечается, что в 2016 году в ФРС хранилось 28,689 т золота Турции. В аналогичной графе за 2017 год стоит прочерк.



Отношения между Турцией и США обострились из-за поддержки американской стороной сирийских курдов. В Анкаре их формирования считают террористическими группировками и связывают с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.

Негативно на отношениях двух стран сказывается и арест в США турецкого банкира Мехмета Хакана Атиллы. Американская прокуратура требует приговорить его 20 годам за помощь иранским бизнесменам в обход санкций. Кроме Атиллы обвинение предъявлено экс-министру экономики Турции Мехмету Заферу Чаглаяну, бывшему главе Halkbank Сулейману Аслану и двум госслужащим.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал обвинения в адрес Чаглаяна выпадом против властей страны. «Это странная история, комментировать ее в юридическом смысле также странно», — сказал он.



