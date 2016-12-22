Турция отвергла предложение Макрона о диалоге с сирийскими курдами

Власти Турции не приняли предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о диалоге с оппозиционными «Сирийскими демократическими силами» (SDF) и возможном посредничестве Парижа в нем. Об этом на своей странице в Twitter написал Ибрагим Калын, пресс-секретарь главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Мы отказываемся от столь несерьезного подхода относительно «диалогов, контакта и посредничества» между Турцией и SDF. Страны, которых мы считаем друзьями и союзниками, должны четко выступать против всех форм терроризма вместо того, чтобы предпринимать шаги, которые могут быть истолкованы как легализация террористических организаций», — написал Калын. Он подчеркнул, что «различные имена и маскировки не смогут скрыть подлинную сущность террористических организаций».

Источники агентства Anadolu 23 марта сообщали, что Эрдоган во время телефонного разговора с Макроном выразил свое возмущение позицией Парижа касательно военной операции Турции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне, которая длится с конца января. Президент Турции настаивал, что турецкие войска уничтожают «террористические элементы» в Африне и создают «атмосферу безопасности» для мирных жителей. Операция направлена против курдских вооруженных формирований, которая, по мнению Анкары, связана с запрещенной в Турции «Рабочей партией Курдистана».