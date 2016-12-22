США призвали приговорить к 20 годам банкира за обход санкций против Ирана

Прокуратура США потребовали приговорить турецкого банкира Хакана Атиллу к 20 годам лишения свободы за то, что он помогал Ирану обойти санкции США, сообщает Reuters.

Федеральный суд на Манхэттене в январе признал заместителя председателя турецкого госбанка Halkbank​ Атиллу виновным в том, что он оказывал помощь в переводе денег, полученных Ираном от продажи газа и нефти. Его обвинили в сговоре с турецко-иранским бизнесменом Резой Заррабом, чтобы осуществить транзакции в пользу Ирана. Тем самым он нарушил американские санкции, отмечает агентство.

Зарраб был арестован в США в марте 2016 года. Министерство юстиции страны заподозрило его в организации незаконных финансовых операций, которые позволяли Ирану обходить санкции в период с 2010 по 2015 год. Обвинение против Зарраба выдвинули в сентябре 2017 года.

Также обвинение было предъявлено бывшего министру экономики Турции Мехмету Заферу Чаглаяну, экс-главе Halkbank Сулейману Аслану и двум турецким госслужащим. Всем четверым инкриминировали вступление в сговор и использование американской финансовой системы для осуществления сделок на сотни миллионов долларов в пользу правительства Ирана и предприятий, которые попали под ограничительные меры США.

В сентябре 2017 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал обвинения США против Чаглаяна выпадом против властей страны. «Это странная история, комментировать ее в юридическом смысле также странно», — говорил он. Эрдоган подчеркнул, что Турция никогда не применяла санкции в отношении Ирана. Он также отмечал, что Анкару связывают торговые связи с Тегераном, который поставляет в Турцию энергоносители.