На зеленой ветке московского метро пенсионер упал на рельсы

Мужчина упал на пути на станции метро «Маяковская». Об этом РБК сообщил руководитель УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

«Около 11:23 на станции метро «Маяковская» Замоскворецкой линии 83-летний москвич по собственной неосторожности упал на жесткий путь. Заметив данную ситуацию, очевидцы оказали ему помощь, чтобы подняться обратно», — сообщил Мышляев.

Прибывшие на место сотрудники УВД на Московском метрополитене опросили свидетелей, которые подтвердили, что падение произошло по собственной неосторожности. «Опрос потерпевшего показал, что мужчина ехал из поликлиники, у него закружилась голова, после чего он по неосторожности упал», — пояснил Мышляев.

Во время инцидента поезда в тоннеле не было, жизни пенсионера ничего не угрожало. Потерпевшему был вызван наряд скорой помощи, медики констатировали у него ушибы и растяжения и оказали необходимую первую помощь. «Происшествие не повлияло в целом на движение на Замоскворецкой линии. Все службы работают в обычном режиме», — добавил Мышляев.

На станции столичного метро «Университет» Сокольнической линии 14 апреля мужчина погиб, упав под прибывающий поезд. 12 апреля мужчина погиб из-за падения под поезд на станции метро «Первомайская».