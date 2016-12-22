Мужчина погиб под колесами поезда на станции метро «Университет» в Москве

На станции столичного метро «Университет» Сокольнической линии неизвестный мужчина погиб, упав под прибывающий поезд. Об этом сообщил РБК руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
«Машинист электропоезда применил экстренное торможение, однако мужчина все равно оказался под составом. В 14:54 было снято напряжение на путях для извлечения, в 15:10 мужчину извлекли, в 15:13 напряжение на путях было подано, движение восстановлено», — рассказал Мышляев.
Сотрудники УВД на Московском метрополитене вызвали скорую помощь — медики констатировали смерть мужчины, предварительно диагностировав «поездную травму, не совместимую с жизнью».
Полицейские опросили свидетелей и очевидцев ЧП, которые подтвердили, что мужчина упал на пути сам.
Сейчас движение поездов на Сокольнической линии восстановлено — ЧП на нем никак не отразилось. «Информация о произошедшем была незамедлительно направлена в прокуратуру на Московском метрополитене», — заключил Мышляев.