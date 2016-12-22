Мужчина погиб из-за падения под поезд на станции метро «Первомайская»

На станции столичного метро «Первомайская» в 11:47 произошел инцидент с пассажиром, в результате которого 35-летний мужчина оказался на путях перед прибывающим поездом. Он погиб. Об этом заявил РБК руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

В 11:49 было снято напряжение для извлечения потерпевшего. В 12:00 тело мужчины извлекли с путей и подали напряжение. Сотрудники УВД на Московском метрополитене вызвали скорую помощь, медработники которой констатировали смерть мужчины с предварительным диагнозом «поездная травма, несовместимая с жизнью».

Полицейские опросили свидетелей и очевидцев произошедшего, которые подтвердили, что мужчина упал под прибывающий поезд.

«Сотрудники полиции запросили камеры видеонаблюдения, информация о произошедшем была незамедлительно направлена в прокуратуру на Московском метрополитене», — заключил Мышляев. Он отметил, что инцидент не повлиял на движение поездов на Арбатско-Покровской линии.