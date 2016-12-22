Медведев уволил высланного из США торгового представителя России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности торгового представителя России в США Александра Стадника. Распоряжение главы правительства опубликовано на интернет-портале правовых актов.

Согласно данным на сайте российского торгпредстава, Стадник был назначен на эту должность в июле 2014 года. До этого он занимал пост директора департамента стран Европы и Америки в центральном аппарате Минэкономразвития России. В 2007–2009 годах Стадник был торгпредом России в Италии.

В конце марта власти США объявили о высылке сразу 60 российских дипломатов и о закрытии российского генконсульства в Сиэтле. На этот шаг Вашингтон пошел в знак солидарности с Лондоном, который обвинил Москву в использовании на британской территории химического оружия: отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля веществом «Новичок».

Александр Стадник заявил, что обнаружил в списке высылаемых из США российских дипломатов и свое имя.