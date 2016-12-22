Торгпред России в США заявил о попадании в список высылаемых дипломатов

Торговый представитель России в США Александр Стадник заявил, что обнаружил себя в списке высылаемых из США российских дипломатов. Об этом он рассказал агентству «РИА Новости».
По его словам, новость о том, что он стал в США персоной нон грата, дошла до него в тот момент, когда он находился в Москве на коллегии Минэкономразвития. Он подчеркнул, что такой шаг является «крайне провокационным» и ведет к «дальнейшей деградации отношений» между Россией и США.
«После блокирования в сентябре прошлого года торгового представительства России в США решение о включении меня в список высылаемых дипломатов не стало большим сюрпризом», — заявил он.
При этом торгпред заверил, что несмотря на общую напряженность в двусторонних отношениях между странами, оставшиеся в США российские дипломаты не будут сворачивать или ослаблять работу по поддержанию необходимых связей России в США.
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