Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,70 57,18 EUR Нал. 71,23 70,28 USD Бирж. 57,26 -0,46 EUR Бирж. 70,47 -0,54 USD ЦБ. 57,76 +0,20 EUR ЦБ. 71,09 -0,24 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 6810,90 -1054,10 MOEX 2274,62 +1,13% RTS 1246,98 +1,64% Brent 69,35 +0,51% DJIA 24103,11 +1,07% Nasdaq 7063,45 +1,64% FTSE 7056,61 +0,17%
Торгпред России в США заявил о попадании в список высылаемых дипломатов
Лента новостей
Посол России в США назвал «теплым» разговор Трампа и Путина после выборов 05:47, Политика Tesla отзовет 123 тыс. автомобилей из-за ржавеющих болтов гидроусилителя 05:15, Технологии и медиа Торгпред России в США заявил о попадании в список высылаемых дипломатов 04:48, Политика Генконсул России заявил о лишении неприкосновенности резиденции в Сиэтле 04:37, Политика Глава Подмосковья поручил регулярно проводить учения после ЧП в Кемерово 04:10, Общество Генконсул России опроверг причастность консульства в Сиэтле к шпионажу 03:58, Политика Минобороны отчиталось о перехвате шести самолетов-разведчиков за неделю 03:30, Политика Белый дом обвинил Россию в еще большем ухудшении отношений с США 03:00, Политика В МЧС не увидели оснований для введения режима ЧС в Волоколамске 02:59, Общество Земан заявил об отсутствии доказательств у Лондона по «делу Скрипаля» 02:32, Политика Землетрясение магнитудой 7,2 произошло близ Папуа — Новой Гвинеи 01:50, Общество Латвия увидела угрозу в планах России запустить ракеты над Балтикой 01:27, Политика Telegram отчитался о привлечении $850 млн во втором раунде ICO 00:47, Бизнес Жертвами пожара в жилом доме в Москве стали два человека 00:47, Общество Симоньян ответила словами «нас выкинули» на ситуацию с RT в Вашингтоне 00:19, Политика Власти Волоколамска прокомментировали введение режима ЧС в городе 29 мар, 23:56, Общество Запущенный с Плесецка спутник для Минобороны вышел на контакт 29 мар, 23:34, Технологии и медиа Госдеп назвал незаконной высылку Россией 60 американских дипломатов 29 мар, 23:25, Политика В парламенте Британии рассказали о связях Cambridge Analytica с военными 29 мар, 23:20, Политика Госдеп прокомментировал закрытие генконсульства США в Санкт-Петербурге 29 мар, 23:14, Политика Не тот кабель: что привело к пожару в «Зимней вишне» 29 мар, 23:12, Общество Первый матч полуфинала плей-офф по хоккею завершился в овертайме 29 мар, 22:49, Спорт Евгения Медведева будет вести новое шоу на Первом канале 29 мар, 22:28, Спорт RT перестанет вещать в Вашингтоне 29 мар, 22:27, Технологии и медиа «Газпром-Медиа» назвал стоимость 25% Comedy Club 29 мар, 22:24, Технологии и медиа Власти Волоколамска объявили о введении в городе режима ЧС 29 мар, 21:56, Политика Telegram вытащили из розетки: почему не работал популярный мессенджер 29 мар, 21:51, Технологии и медиа Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 29 мар, 21:48, РБК и Билайн
Торгпред России в США заявил о попадании в список высылаемых дипломатов
Политика, 04:48
0
Торгпред России в США заявил о попадании в список высылаемых дипломатов
По словам Александра Стадника, он узнал о том, что власти США объявили его персоной нон грата и внесли в список 60 высылаемых из страны российских дипломатов, находясь в Москве. Торгпред назвал это «крайне провокационным шагом»
Александр Стадник (Фото: Сергей Виноградов / ТАСС)

Торговый представитель России в США Александр Стадник заявил, что обнаружил себя в списке высылаемых из США российских дипломатов. Об этом он рассказал агентству «РИА Новости».

По его словам, новость о том, что он стал в США персоной нон грата, дошла до него в тот момент, когда он находился в Москве на коллегии Минэкономразвития. Он подчеркнул, что такой шаг является «крайне провокационным» и ведет к «дальнейшей деградации отношений» между Россией и США.

«После блокирования в сентябре прошлого года торгового представительства России в США решение о включении меня в список высылаемых дипломатов не стало большим сюрпризом», — заявил он.

Как российские дипломаты покидают посольство в Лондоне. Фоторепортаж Еще 3 фото
Фотогалерея

При этом торгпред заверил, что несмотря на общую напряженность в двусторонних отношениях между странами, оставшиеся в США российские дипломаты не будут сворачивать или ослаблять работу по поддержанию необходимых связей России в США.​

Материал дополняется.

Автор: Анна Трунина.
Теги: российско-американские отношения , высылка дипломатов , Сергей Скрипаль , Великобритания ...
Главное
СМИ узнали о советах Трампу улучшить отношения с Россией путем жестокости Политика
Материалы по теме
Госдеп назвал незаконной высылку Россией 60 американских дипломатов Политика
МИД назвал сроки высылки американских дипломатов из России Политика
Лавров рассказал об ответе Москвы на высылку российских дипломатов Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.